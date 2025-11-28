Carlos Prieto defiende que "la memoria democrática es un deber con la verdad y con las víctimas"

Carlos Prieto durante la clausura del acto - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA

TARRAGONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha defendido que "la memoria democrática es un deber con la verdad y con las víctimas", ha informado la Delegación del Gobierno en Catalunya en un comunicado.

Lo ha dicho este viernes durante la clausura de un acto de memoria democrática en el Poble Vell de Corbera d'Ebre (Tarragona), "una de las cicatrices más evidentes de la desgracia de la Guerra Civil", ha asegurado.

"El Poble Vell de Corbera es un recordatorio permanente de lo que pasa cuando el odio y la violencia se imponen", ha dicho en la jornada, en la que también han participado la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero; el alcalde de Corbera d'Ebre, Antonio Álvarez, y el historiador Joan Sabaté.