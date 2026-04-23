Carlota Gurt, sobre Sant Jordi: "Tenemos todos mucho picor de ojos y de garganta"

La escritora Carlota Gurt firma ejemplares de sus libros en la Fira de Llibres de Sant Jordi, a 23 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora catalana Carlota Gurt ha celebrado el buen día y la gran cantidad de personas que hay en las calles por Sant Jordi, pero ha lamentado que los plataneros suelten tantos alérgenos: "Tenemos todos mucho picor de ojos y de garganta", ha dicho.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que muchos de sus lectores también le siguen por sus artículos y su dietario, lo que le es muy gratificante, pero también implica que conozcan su vida: "Me preguntan, 'Ah, te has cambiado de casa, ¿no? ¿Cómo va la nueva casa?'".

Gurt ha afirmado que está firmando "más libros" de lo que es habitual, especialmente 'Els Erms', que ha publicado este 2026 y con el que ganó el 11 Premi Llibres Anagrama de novela.