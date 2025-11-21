Carme Elias, Daniel Martínez y Marcos Morau, Medalla de Oro al Mérito Cultural de Barcelona 2025

Archivo - Carme Elias posa durante el photocall de los XVI Premis Gaudí de cine, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), a 4 de febrero de 2024, en Barcelona. - Kike Rincón/Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado en la sesión plenaria de este viernes entregar la Medalla de Oro al Mérito Cultural 2025 a la actriz Carme Elias; al fundador del grupo Focus, Daniel Martínez; y al coreógrafo Marcos Morau.

El galardón reconoce la participación de estas personas en la vida cultural de la ciudad y su contribución a la proyección internacional del mundo de la cultura.

Así, Carme Elias recibirá el reconocimiento por el "refuerzo del vínculo indestructible entre su trayectoria profesional y los valores que definen Barcelona como ciudad abierta, culta, sensible y comprometida con las personas".

Por su parte, Daniel Martínez de Obregón "por una vida dedicada al arte, a la cultura y a la ciudad", a la par que el consistorio ha considerado que su trayectoria representa los valores que la distinción quiere honrar.

Finalmente, Marcos Mora Ureña, conocido como Marcos Morau, será distinguido por su "contribución a la proyección internacional de la cultura escénica contemporánea, situando la danza y la creación escénica catalana y española en el mapa cultural global".