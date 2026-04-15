Archivo - Carme Rigall, nueva presidenta de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Catalunya - JORDI FRANQUET/FEFAC - Archivo

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Farmacias de Catalunya (Fefac) ha nombrado a la farmacéutica Carme Rigall, como nueva presidenta, en el marco de la reciente renovación de su órgano de gobierno, informa este miércoles en un comunicado.

Rigall ha asegurado que asume el cargo con la voluntad de "continuar potenciando el valor de la oficina de farmacia dentro del sistema sanitario", dar continuidad a la labor de su predecesor, Antoni Torres, y trabajar para reforzar la visibilidad y reputación del sector farmacéutico.

Titular de oficina de farmacia desde 1998, Rigall está acompañada en la junta directiva con Eduardo Cacho, Xavier Robinat y Ana Quintilla como vicepresidentes, Elena Larrea como secretaria, Javier Albert Diloy como tesorero y Roger Bel, Tomeu Rosselló, Sílvia Valent, Pilar Miró y Mariona Anadón como vocales.