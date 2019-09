Carmena sobre presentarse a las elecciones generales: "Me descarto"

Publicado 19/09/2019 15:38:28 CET

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha afirmado este jueves sobre presentarse a las elecciones generales previstas para el próximo 10 de noviembre: "Me descarto, me descarto, llevo dos o tres días diciendo que no, el resultado es que no".

Lo ha dicho tras ser preguntada si se descartaba para las próximas elecciones durante el XIX Foro Acave, que ha tenido lugar en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), y al que también ha asistido la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto.

Preguntada por la futura sentencia del juicio del 1-O, la exalcaldesa de Madrid ha sostenido que "desearía profundamente que fuera una sentencia que ayudara a disminuir la confrontación social".