Carrizosa acusa al Govern de dar "contratos a empresas para financiar" el independentismo

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha acusado al Govern de dar "contratos a empresas para financiar el movimiento independentista", en el marco de las detenciones de la Guardia Civil este miércoles en una operación contra el presunto desvío de fondos públicos al independentismo.

En una entrevista en La Xarxa este miércoles recogida por Europa Press, Carrizosa ha apuntado que es evidente --dice-- que el independentismo no estaba siendo sostenido con los fondos y aportaciones voluntarias de la gente: "¿Quién está sosteniendo este movimiento independentista? Pues la vieja trama del 3%".

"Se han montado esta trama, que siempre existió, para favorecer a ese movimiento independentista que funciona con aportaciones de empresarios, a los que se les dan contratos, y a cambio de ello financian todo el movimiento", ha insistido.

"A ese señor le dan un contrato de millones y eso significa que las empresas normales, las que no son 'amiguetes' y no financian el 'procés', no tiene las mismas oportunidades, se pagan sobreprecios, y esto para pagar la fiesta", ha zanjado.

Carrizosa ha acusado a movimiento independentista de estar dedicando toda la administración catalana como una "formidable máquina de producir dinero negro que sirve para este tipo de utilidades".

"Yo te doy contratos de publicidad, de construcción, de lo que sea... Te pago un tanto y de todo lo que yo te pago, tú me pagas los viajes a Waterloo y el alquiler de Waterloo. Y esto no se sostiene con aportaciones de 10 euros de persones anónimas, no se puede", ha culminado.