Cartonajes Internacional cierra las plantas de Valls y Montblanc (Tarragona) y anuncia un ERE

Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 4 febrero 2026 12:30
TARRAGONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cartonajes Internacional, que forma parte de la multinacional estadounidense International Paper, ha anunciado el cierre de las plantas de Valls y Montblanc (Tarragona) y un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 200 trabajadores, informa CC.OO. de Catalunya en un comunicado este miércoles.

El sindicato ha asegurado que la medida es "totalmente arbitraria y no responde a ninguna lógica de viabilidad económica real", y ha señalado que el sector del 'packaging' está en fase de expansión y crecimiento sostenido.

Ha explicado que la decisión responde "a una estrategia de especulación corporativa y deslocalización encubierta" y que la empresa ha realizado, textualmente, una desviación deliberada de pedidos hacia otras plantas del grupo para reducir la carga de trabajo de estas fábricas.

