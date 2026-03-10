Casa 47 licita la construcción de 22 viviendas de alquiler asequible en Batea (Tarragona) - GOBIERNO

TARRAGONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva empresa pública de vivienda y suelo Casa 47, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado la licitación de las obras de edificación de una promoción de 22 viviendas destinadas a alquiler asequible en el municipio de Batea (Tarragona).

El Consejo Rector de la entidad aprobó en su última reunión, celebrada el pasado 5 de marzo, la propuesta de contratación por un valor estimado de 2,78 millones de euros, impuestos excluidos, informa el Ministerio en un comunicado este martes.

Las ofertas podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La actuación se concreta en un edificio de tres plantas ubicado en una parcela de 970 metros cuadrados en la calle Joan Miró, 27, que albergará las 22 viviendas con sus respectivos garajes y trasteros.

Además de la oferta económica, el proceso de adjudicación del contrato aplicará criterios evaluables como el grado de conocimiento del proyecto, la identificación de afecciones y condicionantes externos de las obras a ejecutar, la metodología y el programa de trabajo, o la aplicación de medidas medioambientales, entre otros.