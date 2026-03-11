La Casa Azul actuará el 13 de marzo de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Cartel del concierto de La Casa Azul en Barcelona en 2027 - PRIMAVERA TOURS

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo La Casa Azul, con Guille Milkyway al frente, actuará el 13 de marzo de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el que presentará su próximo álbum, 'Fauna y Flora Subacuática'.

El concierto de La Casa Azul en el Sant Jordi será su mayor actuación en sala de su carrera en Barcelona hasta la fecha y las entradas se pondrán a la venta este viernes, informa este miércoles el Primavera Sound en un comunicado.

Además de las canciones del nuevo disco, que se publicará próximamente, La Casa Azul ofrecerá himnos intergeneracionales como 'La revolución sexual', 'Podría ser peor' o 'Prometo no olvidar'.