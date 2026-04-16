Imagen promocional de la celebración de Sant Jordi en Casa Cupra Raval - CASA CUPRA RAVAL

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casa Cupra Raval acogerá la firma de 30 autores durante Sant Jordi a lo largo de toda la jornada, informa en un comunicado este jueves.

En concreto, de 10 a 14 horas estarán Sergio Fernández, Gisela Cruz, Miquel Valls, Emma Gil, Nerea Pascual, Carla Traver, Custodio, Clara González Freyre, Iker Ruiz del Barco, Marta Segrelles, Sergio Vila-Sanjuán, Sergi Ambudio, Maricel Chavarría, Xavi Ayén, Carla Clavera y Savina Paul.

Por la tarde, de 15 a 20 horas, lo harán David Pascual, Inma Rubiales, Iker Unzu, Mikecrack, Timba VK, Karin Herrero, José Alberto Millán, Fernando Mora, Enric Sánchez, Maria Barbal, Ana Pérez, Montse Virgili, Cherry Chic, David Perfume, Leonardo H. Pelayo, Hugo Clemente y Laia Viñas.

A las 12 horas, el auditorio del espacio acogerá un 'book club' liderado por la comunicadora Juliana Canet, "una propuesta que invita al diálogo, a la reflexión y al intercambio en torno a la literatura contemporánea".

Además, durante la semana anterior a Sant Jordi, acogerá encuentros literarios y actividades culturales, y, a partir de este viernes, impulsará el intercambio de libros.