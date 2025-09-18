La Casa de la Premsa de Barcelona acogerá un centro de artes escénicas del Institut del Teatre en 2029

La concejal de Sants del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, y el diputado de Cultura de la Diputación de Barcelona, Pau González. - EUROPA PRESS

La Casa de la Premsa de Barcelona acogerá el Centre de Recerca i Acció Comunitària en Arts Escèniques del Institut del Teatre en 2029, tras un acuerdo de la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento por el cual el consistorio hace una cesión patrimonial a la corporación provincial.

Lo ha explicado en una rueda de prensa este jueves la concejal del distrito de Sants, Raquel Gil, y el diputado de la Diputación de Barcelona, Pau González, en la que ha celebrado que se trata de una iniciativa "innovadora" que propone unir patrimonio, investigación, creación artística y formación en artes escénicas.

Gil ha detallado que el acuerdo implica la cesión patrimonial del consistorio a la Diputación, quién asumirá el coste total de las obras de adecuación del edificio para que el equipamiento esté listo en 2029.

EDIFICIO EMBLEMÁTICO

"Es un edificio emblemático de Sants y queríamos un equipamiento arraigado al territorio, respetando el espacio vecinal largamente reivindicado, y creo que lo hemos conseguido", ha apuntado Gil.

Inicialmente estaba previsto que en la Casa de la Premsa se ubicara la ampliación de la Biblioteca del Poble-sec-Francesc Boix, QUE finalmente se construirá en la calle Blesa, en un inmueble expropiado por el consistorio y que es "más central para el barrio y con una mayor disponibilidad de espacio".

Además, Gil ha remarcado que el objetivo es que la obra finalice en 2029, ya que se celebrará el centenario de la Exposición Internacional de 1929, momento en que se construyó la Casa de la Premsa a manos del arquitecto Pere Domènech i Roura.

EL CENTRO

El edificio acogerá la Associacio dels Amics de la Casa de la Premsa y el nuevo equipamiento que está planteado en 3 líneas de trabajo: archivo vivo, búsqueda práctica y acción comunitaria.

Así, el primero de los ejes está orientado a la "gestión, conservación y difusión" del patrimonio escénico, además de tener un acceso especializado a los fondos físicos y digitales y la posibilidad de consulta presencial y en línea para investigadores y profesionales.

Por su parte, la búsqueda práctica impulsará residencias para artistas e investigadores, además de laboratorios híbridos que vinculen artes, tecnología y sociedad, todo con el objetivo de aplicar la búsqueda a "generar impacto social, institucional y pedagógico".

Finalmente, la acción comunitaria fomentará la inclusión y participación activa en proyectos comunitarios en colaboración con entidades culturales, sociales y educativas, así como con artistas del territorio.

OBJETIVOS CUMPLIDOS

En relación al proyecto, González ha señalado que con este nuevo proyecto consiguen cumplir unos "cuantos" objetivos.

"Uno es la recuperación y dignificación del espacio porque tendrá un uso a su altura y de la mano de los vecinos, otro es que actualizamos el centro del Institut del Teatre, también garantizamos el espacio vecinal y dignificamos las artes escénicas y hacemos un paso más para poner en valor su memoria", ha expuesto el diputado.

Paralelamente a la cesión patrimonial del inmueble el Ayuntamiento ha asegurado que ya trabaja con la modificación del proyecto inicial para adaptarlo a los nuevos usos y se prevé que el proyecto ejecutivo esté listo en 2026.