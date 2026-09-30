Casa Seat acoge propuestas de referencia en música, moda, gastronomía, cultura y deporte en octubre

Archivo - Fachada de la sede de Casa Seat, en Barcelona (Catalunya). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat, que recupera su nombre tras ser renombrada temporalmente como Casa Cupra Raval, acogerá propuestas de referencia en música, moda, gastronomía, cultura y deporte en octubre, informa en un comunicado este miércoles.

Entre los principales eventos que organiza durante el mes, está una nueva sesión de 'Serializados', que contará con el cocinero Ferran Adrià y el periodista Marc Casanovas para hablar sobre el proceso creativo detrás de la serie 'Gènesi', que muestra los inicios de 'El Bulli'.

Además, el 25 de octubre, acogerá la retransmisión en directo del FC Barcelona-Real Madrid, acompañada de una emisión especial del programa 'Què t'hi jugues' de SER Catalunya desde el espacio.

El día 7, se celebrará una nueva edición de 'Qf en persona', en la que participará la cantante Valeria Castro, y el 17, una nueva edición de Electric Saturday, que permitirá conocer el Cupra Raval.

El 28 se presentará el libro 'Mentalidad ganadora', del extenista Juan Carlos Ferrero, y del 20 al 27, acogerá la exposición 'Bultaco: pasión por las motos'.