Casa Seat estrena temporada tras crecer un 167% interanual y superar los 26.000 visitantes en agosto

La Casa Seat de Barcelona estrena la temporada con una nueva agenda de actividades, a la que llega tras un verano en el que ha conseguido crecer un 167% respecto al año anterior, superar los 26.000 visitantes en agosto y congregar a más de 13.000 personas en una semana.

Hasta el 10 de septiembre se podrá visitar la exposición '40 años de Grangel Studios', un homenaje al célebre estudio barcelonés que ya ha recibido a más de 50.000 visitantes y que en su cierre ofrecerá visitas exclusivas junto a los hermanos Grangel, indica Casa Seat en un comunicado este lunes.

También en septiembre, se abrirá el espacio a la reflexión y el intercambio de ideas, acogiendo eventos como las conversaciones Moments Estel·lars de 'The New Barcelona Post' y un nuevo Afterwork de 'El Periódico de Catalunya' con la decana del Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo.

Asimismo, el día 8 se retransmitirá en directo la presentación mundial del Cupra Tindaya en la IAA Mobility 2025 de Múnich, y el día 20 se podrá descubrir y probar de primera mano la gama 100% eléctrica de la marca en una nueva jornada de Sábado Eléctrico.

Durante el mes también se podrá disfrutar de una experiencia de realidad virtual y Padel by Cupra, y finalmente Casa Seat se volcará con las fiestas de La Mercè acercando cultura, creatividad y encuentros a los barceloneses.