Casadevall (CUP) celebra la movilización pese al intento de "imponer una falsa normalidad"

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, antes de la manifestación de la Diada. - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha afirmado que la izquierda independentista se ha movilizado por la Diada de Catalunya: "A pesar de la lluvia, a pesar de los intentos de imponer una falsa normalidad en el país, a pesar de los ataques al catalán, aquí estamos".

En declaraciones este jueves antes de la manifestación de la Esquerra Independentista en Barcelona por la Diada, ha afirmado que son los únicos capaces de dar soluciones para "alcanzar la liberación total de los Països Catalans".

Ha alertado del crecimiento de la extrema derecha --"en todo el mundo y en nuestra casa", ha apostillado-- y ha sostenido que su proyecto es abierto, integrador, y escucha a todo el mundo.

LIA CASADEVALL

Por su parte, Lia Casadevall, portavoz del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que también organiza la marcha, ha señalado que la izquierda independentista se manifiesta sola, pero "con más motivos que nunca" por el avance de la extrema derecha y los discursos reaccionarios.

Por todo ello, ha defendido que los estudiantes propongan un "programa antifascista, antiimperialista y que planta cara al sistema" que les oprime, ha asegurado.