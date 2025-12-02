El Casal de Llavaneres, premiado como Mejor Proyecto Ateneista 2025 en los Premis Ateneus

Los galardonados en la 36 Gala de los Premios Ateneus celebrada este martes en La Paloma de Barcelona - PREMIS ATENEUS

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Casal de Llavaneres, de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), ha recibido el premio al Mejor Proyecto Ateneista 2025 en la 36 Gala de los Premios Ateneus celebrada este martes en La Paloma de Barcelona, según han informado la entidad organizadora en un comunicado.

Ha sido premiado por 'Un batec cultural per a Llavaneres', un proyecto que tiene como objetivo garantizar el derecho a la cultura como motor de la inclusión y mejora comunitaria y que ha supuesto el desarrollo de 44 acciones entre octubre de 2024 y octubre de 2025, coincidiendo con el 50 aniversario del ateneo.

El Ateneu Santfeliuenc, de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), ha sido galardonado con el premio al Mejor Proyecto en Red por el proyecto 'Pilla't de Sant Feliu', que el jurado ha reconocido por su contribución a mostrar y fortalecer la economía social y las redes de apoyo mutuo.

En la categoría de Mejor Proyecto de un Ateneu en una población pequeña, el galardón ha ido a parar al proyecto 'Fira d'Entitats Trempolines', de la Associació Sociocultural Ateneu dels Pallars Jussà, en Tremp (Lleida), por convertir el espacio público en un lugar de cultura viva, accesible y próxima.

El Premio Protegim, que impulsa la empresa Protegim, la Fundació La Roda y la Federació d'Ateneus de Catalunya (FAC), ha sido para la Associació Alba (Urgell, Lleida) por su propuesta de la 'gegantona inclusiva Nona', que versa sobre inclusión, mientras que el Premio Honorífico ha sido para la ilustradora Roser Capdevila.