Caso (TSJC) traslada su compromiso a juzgados de violencia sobre la mujer, que amplían competencias

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercè Caso, preside la apertura del año judicial, a 3 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press

La presidenta y el Fiscal Superior de Catalunya piden más jueces y fiscales

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha mostrado su compromiso con las Secciones de Violencia sobre la mujer, que a partir de este viernes asumen un cambio competencial y recibirán los delitos contra la libertad sexual a mujeres y delitos de tráfico de seres humanos.

Lo ha abordado en la apertura del Año Judicial del TSJC este viernes en el Palau de Justícia de Barcelona, en el que ha precisado que la sala de Gobierno está "comprometida" especialmente en lo que afecta a la atención de las víctimas, el tiempo de espera y la capacidad de dar una respuesta.

"No es igual una instrucción de un tipo delictivo que otro y nuestro sistema no puede añadir dolor al dolor de las víctimas", ha precisado Caso, que ha anunciado que llevarán a la mesa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) todas aquellas medidas de refuerzo que hagan falta y que se suman a las que ya se han solicitado.

Caso también ha precisado que, aunque la implementación de la Ley de Eficiencia Judicial supone un enorme desafío, en sus palabras textuales, confía en sus "principios inspiradores": la flexibilidad organizativa, la especialización y la facilidad de creación de nuevas tareas judiciales.

En este sentido, ha reclamado la creación de 187 nuevas plazas judiciales, de las que ha dicho que se han priorizado 35 que harían falta "no en diciembre, sino ahora".

"Esta decisión no se puede hacer dependiendo de circunstancias políticas que nos son ajenas" ha afirmado la presidenta, que ha recordado que son los ciudadanos los que tienen derecho a una justicia eficaz y en tiempo, sin excusas.

SUBEN LOS DELITOS SEXUALES

El Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, que ha presentado este viernes la Memoria de la Fiscalía Provincial de Barcelona del año 2025, correspondientes al ejercicio 2024, ha señalado que "los delitos contra la libertad sexual continúan creciendo" aunque en un porcentaje menor que en años anteriores, alrededor del 3%.

Bañeres ha afirmado que los delitos de violencia de género "parece que han comenzado un descenso" que espera que se acentúe en el futuro, con 12 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2024 en Catalunya, frente a las 15 del año anterior.

También se ha acreditado un descenso en las tentativas de feminicidios, en las lesiones y en los maltratos ocasionales.

Así, Bañeres ha anunciado que se estancan o reducen algunos fenómenos delictivos, como el robo con violencia, los homicidios dolosos o los delitos de violencia de género pero, por el contrario, se constata un "preocupante crecimiento" de los delitos sexuales, de tráfico de drogas y de estafas a través de internet.

MÁS JUECES Y FISCALES

El Fiscal Superior también ha reclamado más fiscales para Catalunya, y ha recordado que en la actualidad son alrededor de 40 los fiscales sustitutos en función de refuerzo, es decir, por encima de la plantilla fijada en el decreto que determina las plazas de cada fiscalía, pero que la dotación que recoge esa norma "ha quedado a todas luces sobrepasada".

Por eso, ha dicho que es necesario hacer una "revisión ambiciosa" del número de fiscales, en vista del incremento de la población, el aumento de la criminalidad y de la litigiosidad en general.

En cuanto a la Ley de Eficiencia Judicial, Bañeres ha subrayado que, aunque todavía es pronto para valorar los efectos positivos de su aplicación, aplaude la modificación estructural en el sistema de organización judicial.

Sin embargo, ha dicho que no se puede olvidar que la Ley de Eficiencia descansa sobre una realidad todavía no alcanzada en Catalunya: el despliegue de soluciones informáticas que permitan una aplicación realmente eficiente de las novedades que esta ley introduce.

Sin dejar de reconocer los esfuerzos de la Conselleria de Justicia, ha lamentado que la implantación de este sistema dista mucho de ser una realidad pues, según Bañeres, Catalunya se encuentra "a la cola" en cuanto a desarrollo de aplicaciones informáticas en comparación con el resto de comunidades autónomas.

PAZ

Caso ha afirmando que a menudo se dice que los jueces son garantes de la paz social y ha aprovechado para recordar que la paz, "en este momento una invocación más necesaria que nunca", no es simplemente que no haya ruido ni violencia y que la Justicia debe ser resistente y capaz de sostenerse incluso en los momentos más duros.

Al acto han asistido el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler; el director de la Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, así como representantes municipales, de cuerpos policiales y de la judicatura.

En el acto se ha hecho entrega de distinciones a los magistrados y magistradas que en 2024 cumplieron 25 y 35 años de carrera y se ha hecho un reconocimiento a aquellos que el mismo año accedieron a la jubilación.