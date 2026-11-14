Los casos de pornografía infantil suben un 60% en Barcelona impulsados por denuncias de plataformas

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los procedimientos judiciales de pornografía infantil incoados por la sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Barcelona, que dirige el fiscal Roberto Valverde, aumentaron el año pasado casi un 60% con respecto a 2024 y entre un 50% y un 60% se abrieron por denuncias presentadas por las plataformas, según han informado fuentes del ministerio público a Europa Press.

Según la Memoria del Ejercicio de 2025 de la Fiscalía Provincial de Barcelona consultada por Europa Press, el año pasado se incoaron un total de 132 procedimientos, lo que supone un "extraordinario" incremento con respecto al año anterior, cuando a su vez ya se detectó un aumento del 20% respecto a 2023.

Además, en 2025 se formularon 54 escritos de calificación por delitos tipificados en el artículo 189 del Código Penal, que regula los delitos relacionados con la pornografía infantil y la explotación de menores, frente a los 37 de 2024.

Las fuentes consultadas achacan el incremento de procedimientos a una mayor eficacia y capacidad de detección, un avance que va ligado a la creación en 2025 de las unidades especializadas en víctimas vulnerables y violencia sobre la infancia y la adolescencia de la Fiscalía, lo que permite un mayor control, seguimiento y atención a las víctimas.

COLABORACIÓN DE LAS PLATAFORMAS

Las mismas fuentes señalan que las gigantes tecnológicas como Google, Microsoft o Meta cuentan con sistemas de detección automatizada cuando uno de los usuarios guarda o envía material de abuso infantil a través de sus servicios y lo notifican a las autoridades pertinentes.

En este sentido, y pese a la investigación de TikTok por orden de la Fiscalía General del Estado, en Barcelona no hay procedimientos abiertos contra estas compañías por su presunta responsabilidad en la distribución de contenidos de abuso a menores.

Señalan que, aunque algunas son más renuentes, colaboran activamente tanto al cursar denuncias como a la hora de facilitar datos básicos sobre los suscriptores cuando les es requerido, si bien para obtener información más extensa suele ser necesario recurrir a comisiones rogatorias, un trámite más lento.

PERFIL

La inmensa mayoría de los investigados por estos delitos son hombres, aunque no es posible trazar un perfil único, pues entre ellos hay familiares de las víctimas, conocidos, monitores e incluso compañeros.

La tipología delictiva más habitual es la tenencia y distribución de pornografía infantil detectada a través de los proveedores de los servicios en la nube o plataformas de mensajería, seguidos de quienes comparten archivos en red y, en menor medida, quienes producen este tipo de material.

ACOSO EN LA RED

En relación al ciberacoso sexual a menores, conocido como 'child grooming', en el que personas adultas contactan por internet, redes sociales o plataformas de mensajería con menores de 16 años con fines sexuales, han bajado los nuevos casos, pero han aumentado los que llegan a juicio.

En lo referente a estos delitos, recogidos en el artículo 183 del Código Penal, se incoaron en 2025 un total de de 24 procedimientos, lo que supone una reducción de un tercio con respecto al año anterior y un regreso a datos de 2023, y se formularon 15 escritos de acusación, una cifra ligeramente superior a la de los últimos años.

Asimismo, la Memoria recoge el impacto de la Inteligencia Artificial, con 3 procedimientos incoados por su uso para generar cuerpos desnudos simulando menores, además de otras 2 denuncias que no llegaron a judicializarse.