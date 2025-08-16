Castellnou enmarca el riesgo de incendio en Catalunya en la ola de sur cálida de la Península

BARCELONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El inspector jefe del Grupo de Actuaciones Forestales (Graf) de Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha enmarcado el riesgo de incendio en Catalunya este fin de semana en la ola de sur cálida de la Península ibérica los últimos 15 días.

Bombers constata este sábado vía X que la vegetación está muy seca, lo cual la convierte en un "combustible fácilmente inflamable".

Eso comportará riesgo extremo hasta el domingo, "con la llegada de una oleada de sur cálida y muy seca, y viento de norte que aporta aire caliente y seco".