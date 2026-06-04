Castillejo (CUP) cree que los docentes dan una "bofetada monumental" a Niubó y pide negociar más

Archivo - La diputada de la CUP Pilar Castillejo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo ha afirmado este jueves que los docentes han dado una "bofetada monumental" a la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Ester Niubó, y al Govern de Salvador Illa con el 'no' a la consulta sobre el preacuerdo educativo y ha pedido la reapertura de las negociaciones.

Al preguntársele en una rueda de prensa en la Cámara catalana, tras conocerse los resultados, si Niubó debería dimitir, Castillejo cree que lo que tiene que hacer la consellera es poner sobre la mesa "una solución al conflicto", negociar y escuchar a la comunidad educativa, y ha añadido que el PSC no está a la altura de la emergencia educativa, según ella.

Ha destacado el "ejercicio ejemplar de democracia" que ha supuesto la consulta, y ha llamado a seguir negociando sin límites impuestos por los intereses de los partidos para abordar todos los retos que la educación pública catalana necesita, y ha tildado de históricas las movilizaciones de las últimas semanas.