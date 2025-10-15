Castillejo (CUP) lamenta el aumento del "fascismo" y se solidariza con la huelga por Gaza

La CUP en el homenaje a la tumba del expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el 85 aniversario de su fusilamiento - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, ha lamentado este miércoles el incremento del "fascismo en todo el mundo" y se ha solidarizado con la jornada de huelga general convocada por Gaza.

En el homenaje a la tumba del expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el 85 aniversario de su fusilamiento, ha criticado también que el independentismo siga "perseguido y sin tener el derecho a escoger su destino y libertad".

"Persistiremos en la lucha por la independencia del país y también nos hacemos nuestra la causa del pueblo palestino. La lucha por la libertad del pueblo palestino es una lucha para toda la humanidad", ha zanjado.