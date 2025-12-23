Castillejo (CUP) ve "imparcial" el papel de Mossos en el desalojo y realojo de los ocupantes del B9

Archivo - La diputada de la CUP, Pilar Castillejo, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo ha criticado este martes el papel "imparcial" de los Mossos d'Esquadra en el desalojo y el intento de realojo de los ocupantes del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) y ha tachado a su alcalde, Xavier García Albiol, de pirómano, textualmente.

En rueda de prensa desde el Parlament ha señalado que el día del desalojo los Mossos ofrecieron apoyo a la policía local y que el pasado domingo, cuando un grupo de vecinos se concentró ante la parroquia Mare de Déu de Montserrat para impedir la acogida de una quincena de desalojados del B9, el cuerpo catalán no estuvo presente: "Aquí no vimos a Mossos protegiendo a las vecinas desalojadas".

También ha criticado la falta de actuación de la Conselleria de Derechos Sociales en el desalojo y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ha instado a obligar a Albiol a empadronar a los desalojados pese a su negativa.

"El señor Illa también tiene responsabilidades con esto que está pasando si su Govern no actúa y no pone fin a la situación de indignidad que tienen ahora mismo las personas y vecinas que vivían en el B9", ha dicho.

ANUNCIOS DE ILLA Y PRESUPUESTOS

Preguntada por el anuncio de Illa de construir 214.000 nuevas viviendas en Catalunya a través de un plan para urbanizar parcelas de suelo y convertirlas en solares en los que se pueda construir, ha remarcado que no se soluciona el problema de la vivienda sin un control de precios ni un control del stock de vivienda.

Sobre los presupuestos, ha afirmado que la CUP no tiene "absolutamente nada" a negociar porque en la actualidad los presupuestos están prorrogados.