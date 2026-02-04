CAT112 se compromete a atender como mínimo el 95% de llamadas de emergencias antes de 10 segundos

Archivo - Sala del CAT112 donde se reciben llamadas de emergencia - GOVERN - Archivo

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya se ha dotado de una carta de servicios para garantizar la calidad de la atención y gestión de las llamadas de emergencia, entre cuyos compromisos figura el de atender, como mínimo, el 95% de las llamadas antes de 10 segundos.

La carta de servicios, aprobada por la resolución de la Conselleria de Interior y Seguridad Pública, también incluye garantizar la accesibilidad al servicio para atender las llamadas en al menos cinco idiomas, y actualmente los gestores lo hacen en catalán, castellano, inglés, francés y alemán, informa el Govern en un comunicado.

Por otro lado, se prevé garantizar la continuidad del servicio y gestión de las llamadas mediante un sistema de gestión certificado, así como entregar en un máximo de 15 días los informes que solicitan las personas que han llamado al 112 y necesitan acreditar la llamada.