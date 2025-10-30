La catalana Girbau inaugura una fábrica en Wisconsin (Estados Unidos)

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana Girbau, dedicada a la lavandería industrial, ha inaugurado una fábrica en Wisconsin (Estados Unidos) con capacidad para producir 3.000 máquinas al año y el objetivo de abastecer al mercado estadounidense desde esta planta.

La compañía ha contado con el apoyo de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, mediante la Oficina Exterior de Comerç i Inversions en Nova York, en el marco del Pla Responem del Govern ante la crisis arancelaria, informa en un comunicado este jueves.

Girbau ha celebrado el acto de inauguración de la fábrica con la presencia del director de la Oficina Exterior de Acció en Nueva York, Robert Negre, representantes de las autoridades locales de Wisconsin y Oshkosh, así como de directivos de la empresa.

La nueva planta de Girbau en Wisconsin abastecerá de forma exclusiva al mercado local estadounidense con el objetivo de "reforzar la estrategia de proximidad, obtener una mayor eficiencia operativa, agilizar los tiempos de entrega y reducir la huella ambiental".

Fundada en 1920 y con sede en Vic (Girona), Girbau diseña y ofrece soluciones en el ámbito de la lavandería industrial y cuenta con 7 unidades productivas y más de 880 trabajadores.