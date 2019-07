Una catalana lanza un crowdfunding para operar a su hija de una escoliosis severa

Publicado 19/07/2019 14:12:38 CET

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una catalana ha lanzado un crowdfunding para recaudar 50.000 euros de fondos que permitan operar a su hija de 14 años de una escoliosis severa, ha informado la plataforma Gofundme este viernes en un comunicado.

"Me llamo Ainhoa, acabo de cumplir 14 años, padezco escoliosis y los médicos me han dicho que necesito operarme urgentemente para corregir la desviación de mi columna, que ya ha alcanzado una curvatura de 50 grados", explica la joven en la presentación de su caso.

La adolescente, a la que hace dos años le diagnosticaron dicha enfermedad, prefiere no someterse a la intervención por el método tradicional que le sugieren los médicos porque consiste en "introducir dos barras de metal en la columna con tornillos y enderezarla", tal como explica la joven.

A su juicio, se trata de un procedimiento "muy invasivo" que restringiría sus movimientos de por vida y le impediría mover la columna.

"Tengo los pies cabos, me cuesta caminar, me tropiezo, no tengo estabilidad y me cuesta mucho agacharme y si me pusieran unas barras de metal en la columna, me fusionarían todas las vértebras, incluidas las lumbares y perdería movimiento por lo que es operación me ofrecería una calidad de vida horrible", argumenta.

Y explica: "Tengo que operarme lo antes posible, y me gustaría que sea mediante una intervención quirúrgica que me permita algo de movimiento, ya que yo lo necesito. Esta técnica se llama ASC, siglas que en inglés se llama Anterior Scoliosis Correction".

El problema es que dicha novedosa operación tiene un precio muy alto que la familia no puede hacer frente, por ello han lanzado un crowdfunding en la plataforma Gofundme con el que pretenden alcanzar la suma que necesitan, 50.000 euros, y que la joven sea intervenida cuanto antes.