La catalana Optigen desarrolla un generador de energía eólica marina más ligero y económico

Recibe una ayuda de Acció de la Generalitat de 100.000 euros

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La startup catalana Optimized Generators (Optigen) ha desarrollado un generador de energía eólica marina más ligero y económico que otras soluciones existentes, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat este domingo en un comunicado.

La empresa, fundada en 2023 en Barcelona, testeará el generador en pruebas de laboratorio, como primer paso para crear esta turbina de accionamiento directo de 15 MW, un estándar en la industria, que mejora las funcionalidades y costes de los generadores disponibles en el mercado.

Para desarrollar este proyecto, en proceso de patentar, OptiGen ha recibido una ayuda directa de 100.000 euros provenientes de Acció --la agencia por la competitividad de la empresa de la Conselleria--, a través del programa Startup Capital.

Además, ha recibido el asesoramiento del Servicio de protección de la propiedad intelectual e industrial para patentar su dispositivo y tecnología.

El cofundador de OptiGen Blai Pié ha asegurado que este primer diseño de la turbina de 15 MW es "un primer hito importante" para la empresa.

Asimismo, ha destacado que la eólica marina es una fuente de energía subvencionada que "necesita innovaciones disruptivas para llegar a ser competitiva" en el mercado eléctrico y conseguir una implantación a gran escala.

LA TURBINA DE OPTIGEN

La innovación más importante de la turbina de OptiGen es la eliminación de los principales rodamientos que sostienen el rotor, ya que para sustituirlo se utiliza un sistema de ruedas y raíles que permite reducir la rigidez de las estructuras de soporte y, al mismo tiempo, garantiza la estabilidad del generador en cualquier condición operativa.

La startup prevé iniciar una primera prueba de laboratorio a finales de este 2025 y otra el verano del próximo año, además de una avaluación del impacto ambiental.

Una vez superadas estas fases, prevén diseñar otras dos nuevas soluciones para potencias superiores, de 22 MW y hasta 30 MW.