La catalana Tarrago Brands crea productos sostenibles para el mantenimiento de tejidos técnicos

El proyecto recibe el apoyo de Acció de la Generalitat con 60.000 euros

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana Tarrago Brands, especializada en el cuidado y mantenimiento de cuero y calzado, ha creado una línea de productos sostenibles para el mantenimiento de tejidos técnicos para actividades deportivas y de montaña.

El proyecto ha contado con el apoyo de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Conselleria de Empresa y Trabajo, con 60.000 euros de la línea de ayudas de crecimiento y cambio estratégico, informa la Generalitat en un comunicado este domingo.

La compañía, fundada en 1940 en Barcelona, ha empezado a comercializar la nueva cartera de 14 productos en canales online, con el objetivo de trasladarla también a las tiendas físicas de Catalunya, toda España y los mercados internacionales donde están presentes.

El ceo de Tarrago Brands, Sergio Barangé, ha afirmado que la empresa está innovando continuamente para desarrollar alternativas ecológicas "que ofrezcan un rendimiento igual o mejor que las formulaciones tradicionales".

INGREDIENTES NATURALES

Tras más de 80 años de experiencia, la empresa identificó "una oportunidad de negocio en las nuevas tendencias de sostenibilidad que exigen tanto sus consumidores como la regulación del sector".

Por eso se han centrado "en la conceptualización de nuevas fórmulas" que les permitan trabajar con ingredientes naturales que garanticen las mismas características que otras que utilizaban hasta el momento, como las llamadas sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), los aceites minerales o gases inflamables derivados del petróleo.

La nueva línea, llamada Tarrago Outdoor Care, es más sostenible, a partir del uso de ingredientes naturales como el aceite de coco, la manteca de karité, la cera de arroz o el aceite de macadamia, entre otros.