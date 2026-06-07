Los 5 catalanes que viajaban en el Hondius dan negativo en hantavirus y se confinarán en sus casas

Fachada del Hospital Gómez Ulla, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

BARCELONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 5 residentes catalanes que viajaban a bordo del crucero MV Hondius en el que se originó un brote de hantavirus y que permanecían aislados y en observación el el Hospital Gómez Ulla de Madrid, tras ser identificadas como contactos de casos de hantavirus, han dado negativo en la última PCR practicada este sábado y han sido trasladados a sus domicilios para continuar con el aislamiento.

Según ha informado en un comunicado este domingo el Departamento de Salud de la Generalitat, estas personas seguirán en situación de aislamiento siguiendo los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos.

Así, seguirán aislados 14 días más (hasta completar los 42 que fija el protocolo), con seguimiento activo epidemiológico y clínico conjunto por parte de Salut Pública y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), en un dispositivo que continúa en coordinación con las autoridades sanitarias estatales.