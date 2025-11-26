Catalunya abordará a inicios de 2026 el "camino más adecuado" para limitar la compra especulativa

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una atención a los medios desde la conselleria - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern abordará durante el primer trimestre de 2026 con los grupos parlamentarios la "vía más adecuada" para limitar la compra de vivienda con fines especulativos.

Lo ha dicho en una atención a los medios este miércoles tras la constitución, en la Conselleria, de la Comisión de estudio de compra especulativa de vivienda con los Comuns y un grupo de expertos.

Ha añadido que en esta comisión analizarán el informe jurídico del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que avala esta limitación: "Debemos analizar este informe del AMB que habla sobre herramientas urbanísticas que nos pueden ayudar en la regulación de los usos, y que el uso sea de forma prioritaria, residencial, en las zonas tensionadas y siempre de carácter temporal".

Las conclusiones de la comisión se presentarán antes de acabar 2026, y deberán analizar la aplicabilidad de la medida, el "recorrido normativo" que requeriría, así como los calendarios de aplicación y los efectos que puede tener sobre el mercado.

Posteriormente, durante el primer trimestre de 2026, se prevé analizar la propuesta con "los grupos parlamentarios que puedan dar apoyo a una iniciativa de este tipo", con quienes buscarán el camino jurídico más sólido, sea una proposición de ley (como la presentada por los Comuns), u otra opción.

Paneque ha remarcado que debe ser una medida "siempre de carácter temporal, en zonas geográficamente acotadas como son las zonas de mercado tensionado, y vinculando la operación de compra a un uso de alquiler residencial, fundamentalmente".