Archivo - Catalunya abre la temporada otoñal como Región Mundial de la Gastronomía 2025 - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catalunya prepara su décimo mes como Región Mundial de la Gastronomía 2025 abriendo la temporada otoñal con una serie de actos sobre productos procedentes de los bosques y ríos catalanes, informa el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en un comunicado este lunes.

Gastronómicamente, esta estación "se vuelve más rica en sabores de tierra y bosque, e introduce platos más calientes y contundentes, como los estofados, los guisos, las sopas y las cremas", según indica la Conselleria.

Durante el mes de octubre, los distintos pueblos y rincones ubicados principalmente en la zona norte del Pirineo y Prepirineo organizarán varias actividades, algunas de ellas enfocadas en tradiciones del territorio, como la Castanyada, festividad otoñal en la que se comen castañas, boniatos y 'panellets'.

En la primera quincena, destacan eventos como la Festa de la verema i mostra de vins de Sitges (Barcelona) o la Fira Ramadera de la Pobleta de la Vall Fosca (La Pobleta de Bellveí), ambas del 3 al 5 de octubre, o el II Congrés de Dones del Món Rural y la Foodie Black Week, ambas en Barcelona y el 15 de octubre.

Y en la segunda, habrá propuestas como la Fira Mercat de Mercats de Barcelona, del 17 al 19 de octubre; los Mercats de Forquilla de Barcelona (18 de octubre); o la Jornada gastronòmica Tast de l'Olha, el 25 de octubre en Les, ubicado en la Vall d'Aran.