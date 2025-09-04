Catalunya abrirá el 15 de septiembre la primera convocatoria de la ley de barrios

Archivo - Tendederos con ropa colgada - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ha publicado este jueves la resolución para abrir el próximo 15 de septiembre la primera convocatoria de la ley de barrios.

El plazo de presentación de solicitudes por parte de los proyectos se alargará hasta el 15 de octubre, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Así, la Generalitat cumple con los plazos que anunciaron la semana pasada tras aprobar el gasto plurianual de 200 millones de euros necesario para poder sacar adelante la ley, que es uno de los proyectos estrella del ejecutivo de Salvador Illa.

El llamado Pla de Barris i Viles de Catalunya quiere reforzar la cohesión social y mejorar la calidad de vida de los municipios, en especial aquellos que tienen una media de ingresos por debajo de la media catalana.

De hecho, para poder optar a la convocatoria, los barrios deberán tener una renta per cápita inferior a la media de Catalunya, que fue de 15.830 euros en 2023, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).