Catalunya abrirá el próximo lunes la vacunación contra la gripe a la población general

Archivo - Una mujer se vacuna durante la campaña de vacunación contra la gripe, en un centro de salud, a 14 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat abrirá el próximo lunes la vacunación contra la gripe a todas las personas que deseen inmunizarse y que no forman parte de los grupos de riesgo ya incluidos en las recomendaciones hasta ahora.

La incidencia de la gripe ha comenzado a crecer antes de lo habitual y la tendencia continúa al alza, y de forma más marcada que en temporadas anteriores, tanto en población pediátrica como en adultos, informa la Conselleria en un comunicado de este viernes.

Con datos de la semana del 17 al 23 de noviembre, la incidencia es de 81 casos por 100.000 habitantes, un nivel bajo pero con previsión de superar el nivel moderado en dos semanas.

Salud insta "especialmente" las personas de los colectivos recomendados --personas a partir de 60 años, niños de entre 6 y 59 meses, embarazadas, profesionales sanitarios y esenciales, y personas con condiciones de riesgo-- a vacunarse antes de que la gripe alcance su pico epidémico.

La vacunación contra el Covid-19 no se recomienda a personas incluidas en las recomendaciones en estos momentos, tal como se ha consensuado a nivel estatal.

1,1 MILLONES DE VACUNADOS

Desde el 22 de septiembre, cuando comenzó la campaña, se han vacunado 1,15 millones de personas contra la gripe, unas 168.000 más que en el mismo periodo de la temporada anterior, mientras contra el Covid-19 --adaptado a la variante LP8.1-- lo han hecho 778.408 personas, 61.000 más que hace un año.

Las coberturas de gripe superan en 4 puntos las del año anterior: actualmente, se ha vacunado al 43% de mayores de 60 años, el 63,1% de mayores de 80 y al 35,1% de niños de 6 a 59 meses, mientras en Covid-19 las coberturas son del 33% en mayores de 60 y del 52,2% en mayores de 80.