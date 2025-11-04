Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por fuertes lluvias este jueves en el litoral

Archivo - Dos personas se abrazan bajo un paraguas - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este martes por la tarde la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat) ante la previsión de fuertes lluvias a partir de la madrugada del jueves en el litoral y prelitoral de Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona).

Según ha informado en un comunicado, el fenómeno empezará por la zona sur y oeste de Catalunya y se extenderá durante la mañana por la zona central y la costa, hasta el extremo oeste.

Así, el episodio de lluvia empezará a partir de la madrugada del jueves 6 de noviembre y se alargará hasta finales de la tarde del mismo día.

Se prevén lluvias intensas superiores a los 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en 30 minutos en todas las comarcas de Terres de l'Ebre y comarcas del Priorat, Baix Camp, Tarragonès y Alt Camp (Tarragona) entre la 1 de la mañana y las 7 horas.

En el resto de comarcas afectadas se esperan lluvias con intensidad de 20 l/m2 en 30 minutos, y las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormenta.

Protecció Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la posibilidad de episodios de lluvia localmente intensa, así como evitar pasar por rieras y barrancos, y acercarse a zonas inundables.