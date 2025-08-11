Catalunya activa el nivel 3 por riesgo muy alto de incendio forestal en 109 municipios

Mapa del Plan Alfa de este lunes, 11 de agosto - AGENTS RURALS

En algunos municipios del oeste podrían superarse los 43ºC este lunes

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

109 municipios catalanes están este lunes en alerta por peligro muy alto de incendio forestal --con el nivel 3 del Plan Alfa--, informa Agents Rurals en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los municipios con peligro muy alto de incendio forestal se sitúan principalmente en las comarcas de Pallars Jussà, Noguera, Segrià y les Garrigues (Lleida), Alt Empordà (Girona), Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta y Baix Ebre (Tarragona).

Protecció Civil ha pedido en un apunte en la misma red social "mucha prudencia" en el medio natural y ha solicitado a la ciudadanía que alerte al 112 en caso de ver una columna de humo.

LA NOCHE MÁS CÁLIDA DEL VERANO

Esta noche ha sido la más cálida del verano en algunos sectores de Catalunya, ha informado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha precisado que la temperatura no ha bajado de los 25ºC en zonas del litoral y de los 20ºC en buena parte del interior.

En Barcelona esta pasada noche se ha registrado una temperatura mínima de 28,6ºC en el barrio del Raval y de 27,9ºC en el Observatori Fabra.

Este lunes, el Meteocat informa de que en el oeste de Catalunya que podrían superar localmente los 43ºC.