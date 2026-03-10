Catalunya activa los órganos de coordinación para preparar la visita del papa León XIV

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha acordado la creación del Comité Institucional y del Comité Ejecutivo para la organización de la visita del papa León XIV a Catalunya, con el objetivo de coordinar la preparación de los actos previstos en junio de este año.

La visita papal se enmarca en el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la culminación de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona, e incluirá diversos actos de carácter religioso, institucional y cultural, informa el Govern tras el Consell Executiu.

Entre los acontecimientos previstos, destaca la conmemoración gaudiniana, figura estrechamente vinculada a la Sagrada Familia, así como "actividades y encuentros en diversos lugares del país".

La Generalitat ha dicho que se trata de un acontecimiento de gran relevancia espiritual, cultural y social, con proyección internacional y con una elevada participación prevista de ciudadanía y autoridades.

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Por ello, el Govern impulsará mecanismos de coordinación institucional para preparar los actos previstos y garantizar su correcto desarrollo, en colaboración con las administraciones implicadas, especialmente el Ayuntamiento de Barcelona y el Estado, y con las autoridades eclesiásticas.

El Comité Institucional, presidido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hará el seguimiento global de la organización de la visita y coordinará las actuaciones entre las instituciones implicadas, y el Comité Ejecutivo asumirá la planificación y gestión operativa de las actuaciones relacionadas con la visita.

Estos órganos contarán con la participación de representantes de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Administración General del Estado y del Arzobispado de Barcelona con el objetivo de garantizar la máxima coordinación institucional en la preparación de la visita.