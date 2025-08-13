Catalunya activa la prealerta Inuncat por lluvias en la Vall d'Aran y el Pallars Sobirà (Lleida) - METEOCAT

LLEIDA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este miércoles por la tarde la prealerta del plan Inuncat por la previsión de lluvias intensas en la Vall d'Aran y el Pallars Sobirà (Lleida).

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha advertido de previsión de precipitaciones con posibilidad de superar los 20 l/m2 en 30 minutos en las próximas dos horas, en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Protecció Civil ha llamado a la precaución en la movilidad y en actividades cercanas a las zonas inundables.