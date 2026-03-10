Catalunya activa un programa "integral" de apoyo a Palestina

El proyecto 'Casa Palestina' - GENERALITAT

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes el programa 'Catalunya, casa palestina', una iniciativa con una duración inicial de tres años y dotada con 1,5 millones de euros que articulará la acción conjunta del ejecutivo, las universidades catalanas, las entidades sociales, organizaciones internacionales y otros actores de la sociedad civil para dar apoyo a la población palestina.

Según ha explicado el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu este plan tiene por objetivo reforzar la protección de las personas palestinas que acceden a Catalunya, ofrecer un acompañamiento integral a la población palestina y vincular a la comunidad palestina acogida en Catalunya en las diversas iniciativas de educación global y construcción de paz.

Esto se concreta en tres instrumentos transversales: el Campus Palestina, Palestina Cultura y Palestina Activa, destinadas a diferentes ámbitos.

Campus Palestina se constituye como un dispositivo de acogida, formación y acompañamiento integral para estudiantes palestinos, abierto a todas las universidades; Palestina Cultura pretende establecer un marco de colaboración cultural con la comunidad artística palestina y Palestina Activa se concibe como instrumento para garantizar la acogida temporal, la protección integral y el apoyo a activistas y periodistas palestinos en situación de riesgo.

El proyecto de Presupuestos para el año 2026 aprobado por el Govern prevé aumentar las partidas de proyectos de cooperación en Palestina de los 3,6 millones de euros a los 12 millones.