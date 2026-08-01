Catalunya alerta de un aumento de los ahogamientos tras los 29 muertes de este verano

Bañistas toman el sol y se bañan en las playas de Barcelona, a 15 de julio de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha alertado de un aumento de ahogamientos en las zonas de baño de Catalunya y ha pedido extremar la prudencia después la muerte de 29 personas este verano, según ha informado este sábado en un comunicado.

Desde el inicio de la temporada de baño se han registrado 29 víctimas mortales y 55 personas heridas en playas, piscinas y aguas interiores, frente a los 22 fallecidos y 33 heridos contabilizados en las mismas fechas del año pasado.

Protecció Civil ha explicado que los colectivos que generan mayor preocupación son los menores y las personas mayores, por lo que ha instado a no perder nunca de vista a los niños cuando se bañan y a comprobar en todo momento el estado de salud de las personas de edad avanzada antes y durante el baño.

La organización ha recomendado bañarse únicamente en espacios habilitados, respetar los balizamientos y las restricciones en zonas con corrientes o rocas y priorizar aquellas playas o áreas de baño que cuenten con servicio de socorrismo, siguiendo siempre las indicaciones de los profesionales.

También ha aconsejado no entrar en el agua si se está cansado, indispuesto o se ha consumido alcohol, hacerlo de forma gradual para evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse alejado de las corrientes y no lanzarse de cabeza en lugares cuya profundidad se desconozca.

LLAMADAS AL 112

Desde el inicio de la campaña, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 2.044 llamadas, la mayoría por asistencias sanitarias y por incidencias derivadas del estado del mar.

Las playas acumulan el mayor número de fallecidos, las piscinas concentran el mayor número de personas heridas y las aguas interiores ya igualan las cinco víctimas mortales registradas durante toda la campaña de baño del año pasado.