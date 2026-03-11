Catalunya amplía la ayuda domiciliaria a enfermos de ELA avanzada hasta los 14.788 euros mensuales

El presidente de la Generalitat Salvador Illa (i) y el portavoz de ERC en la Comisión de Salud Juli Fernández (d) durante una reunión con la Fundació Miquel Valls, Asem Catalunya y Fundame sobre la ley ELA, en el Parlament, a 11 de marzo de 2026. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ampliará las prestaciones para la ayuda domiciliaria a los enfermos más avanzados de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y enfermedades irreversibles similares, complementando las prestaciones ya previstas en la ley estatal, de forma que los afectados podrán llegar a recibir hasta 14.788,50 euros mensuales.

El secretario general de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, ha destacado en declaraciones a la prensa este miércoles desde el Parlament que Catalunya es una de las primeras comunidades en poner en marcha el decreto ley, y la única, en estos momentos, que hace una "aportación extraordinaria".

Moreno ha agradecido que ERC y Comuns hayan participado en la elaboración del decreto, que se aprobará el próximo martes en el Consell Executiu, así como a las entidades que también han aportado su punto de vista, como la Fundación Miquel Valls, y ha remarcado que la cobertura de las necesidades de las personas con ELA "no irá en relación a ningún Presupuesto".

AYUDAS AMPLIADAS

La ley ELA estatal contempla unas prestaciones en este ámbito que van desde los 4.930 euros mensuales --para personas que requieren 8 horas diarias de atención-- hasta los 9.859 euros --para una atención 24 horas--, a pagar aproximadamente mitad y mitad entre comunidades autónomas y Gobierno.

En los casos más extremos, la Generalitat añadirá una cuantía de 2.464,75 euros mensuales --para 20 horas diarias-- y 4.929,50 euros --para 24 horas diarias-- con el objetivo de cubrir el coste real de la atención domiciliaria intensiva.

Así, una persona que requiera una atención de 20 horas recibirá 12.323,75 euros mensuales en ayudas, y una que necesite 24, un total de 14.788,50 euros.

PRESTACIONES FLEXIBLES Y SIN COPAGO

Las ayudas serán Prestaciones económicas vinculadas al Servicio de Atención a Domicilio (PESVAD) o Prestaciones de Asistente Personal (AP); serán flexibles y compatibles con otros tipos de transferencias sociales o de dependencia, y se irán adaptando a la situación de la persona como se hace en otros tipos de prestaciones.

Además, no requerirán copago, salvo en los casos en los que los ingresos anuales de la persona superen 5,5 veces el Índice de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) --es decir, que cobre más de 53.000 euros al año--, en los que se deberá abonar el 5% de la cuantía de la ayuda.

GRADO III+

Las personas que quieran optar a las prestaciones tendrán que acreditar un grado de dependencia de nueva creación, el grado III+, que podrá solicitarse a partir del 19 de marzo; está pensado para personas con ELA avanzada y enfermedades neurodegenerativas o neurológicas similares con afectación motora severa, y el Govern prevé resolver las solicitudes en un plazo máximo de 3 meses.

En el caso de la ELA, requerirá un informe que acredite al menos 2 de las siguientes condiciones: o bien apoyo a la ventilación de más de 8 horas diarias, o bien necesidad de aspiración de la secreción, o bien inmovilización del tren superior.

En Catalunya conviven con ELA unas 800 personas, de las cuales unas 200 podrían acogerse al grado III+, según cálculos aproximados de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión, que estima que las nuevas ayudas podrían tener un coste de 20 millones de euros en 2026.

Una vez acreditado, el afectado contará con un gestor de caso --que dependerá de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión-- que administrará las prestaciones ajustándolas a la necesidad de la persona en coordinación con los servicios sanitarios y sociales.

ERC Y COMUNS

El diputado de ERC Juli Fernández ha destacado que su partido ha colaborado añadiendo a la ley una "visión territorial", señalando que en Catalunya es diferente tener una enfermedad de este tipo en función del punto de territorio en que se encuentre el afectado.

Por ello, el decreto ley incorpora "la posibilidad de que el Govern complemente las cantidades fijadas por el decreto ley en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes", según ha explicado Fernández.

Por su parte, Núria Lozano (Comuns) ha subrayado la "muy importante" desigualdad que hay en los cuidados de ELA, debido al alto coste de la atención domiciliaria, por lo que entiende que la medida anunciada este miércoles es una excelente noticia.