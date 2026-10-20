Catalunya amplía los 'Préstecs Emancipació' para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha dado luz verde a una nueva ampliación de la línea 'Préstecs Emancipació', creada en 2025 con el objetivo de ayudar a las personas jóvenes a acceder en su primer piso y, al mismo tiempo, ampliar el parque de vivienda asequible a Catalunya.

El programa, impulsado por el Institut Català de Finances (ICF) y la l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), fue creado para que los jóvenes que pueden pagar una hipoteca, pero todavía no tienen suficientes ahorros para hacer frente a una entrada, puedan adquirir una vivienda que será su residencia habitual, informa el Govern en un comunicado este martes tras la reunión del Consell Executiu.

El préstamo 'ICF Habitatge Emancipació' permite financiar hasta el 20% del importe de la compraventa con un límite de 50.000 euros con unos intereses del 0%; los beneficiarios no deben devolver el capital principal hasta que hayan terminado de amortizar la hipoteca, con un plazo máximo de carencia de 30 años y, una vez pagada la hipoteca, tienen cinco años para devolverlo.

En este sentido, el ICF ha firmado un convenio con las entidades financieras adheridas al programa para que financien el importe restante de la vivienda.

Entre las novedades que se incorporan al acuerdo está la ampliación del objeto de la financiación, en el sentido de que el préstamo no sólo cubra el precio de adquisición de la vivienda, sino también las obras de rehabilitación o reforma del piso, siempre con la limitación máxima de 50.000 euros.

Impulsar la suscripción de convenios entre la AHC, las administraciones locales y el ICF para que, estas administraciones puedan complementar, a cargo de los sus presupuestos, el importe de los préstamos para facilitar el acceso al primero vivienda de su población, es otra de las mejoras de estos préstamos, que a partir de ahora, también permitirán adquirir viviendas de protección oficial (VPO).

En este sentido, la AHC aprobará o promoverá las modificaciones legales necesarias para compatibilizar el régimen de VPO preexistente en los 4 viviendas con el régimen de la vivienda de precio limitado (HPL) derivado de la concesión del préstamo.

DE LOS 35 A LOS 40 AÑOS

El pasado mes de mayo, el Govern decidió incrementar de los 35 a los 40 años incluidos la edad máxima para poder acceder a los préstamos, con el objetivo de ampliar el número de personas que pueden acogerse.

Además, incorporó la posibilidad de financiar la compra de parkings y trasteros, siempre que se encuentren en el mismo edificio de la vivienda aunque no formen parte de la misma finca registral, así como más facilidades para acceder al préstamo en el caso de pisos de nueva construcción.

También se aprobó permitir la formalización del préstamo para comprar un piso de obra nueva a pesar de que, en el momento de la firma, la vivienda no disponga de la referencia catastral definitiva.

Desde su puesta en marcha, en junio de 2025, más de 3.000 personas han podido acceder a su primera vivienda, gracias a las ayudas en forma de préstamos del Fondo Público de Emancipación, lo que se ha traducido en más de 2.000 viviendas protegidas, o en proceso de calificación, en toda Catalunya.

Según datos del ICF, el importe formalizado asciende a más de 76 millones de euros y la media de los préstamos otorgados es de 36.633 euros y de 29,6 la edad de los beneficiarios.