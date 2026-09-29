Catalunya aprueba impulsar un Parador de Turismo en el antiguo Banco de España de Tarragona

La portavoz del Govern de Catalunya, Silvia Paneque, ofrece una rueda de prensa, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado impulsar la apertura de un Parador de Turismo en el edificio que antiguamente ocupaba el Banco de España en Tarragona, en la esquina de Rambla Nova con la avenida Pau Casals, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

En concreto, se ha autorizado la suscripción de un protocolo de intenciones que establece el marco de colaboración entre las administraciones y organismos implicados para avanzar en el proyecto.

El antiguo edificio del Banco de España fue construido en 1928 y "destaca por su valor arquitectónico, estético y monumental", y desde 2010 es de titularidad municipal.