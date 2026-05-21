Catalunya y Baja Austria impulsan una declaración por una UE "más competitiva y menos burocrática"

El conseller Duch, la presidenta del Consejo Regional de Jönköping, Rachel de Basso; la gobernadora de la Baja Austria, Johanna Mikl-Leitner, y la presidenta del Grupo del PPE en el Comité de las Regiones, Sari Rautiom - GOVERN

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya y el gobierno de Baja Austria han impulsado una declaración a favor de una UE "más competitiva, menos burocrátiva y con las regiones en el centro", en el marco del Fòrum Europa Wachau, una plataforma de debate de políticas europeas que se reune anualmente en la región de Baja Austria.

En un comunicado este jueves, la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior ha explicado que el conseller, Jaume Duch, ha intervenido en este foro y ha impulsado esta declaración para pedir definir "un marco regulador y financiero a la UE que garantice a la vez competitividad y autonomía estratégica, simplificación normativa y administrativa y una gobernanza sólida".

Además de Catalunya y la Baja Austria, han firmado el texto Baviera (Alemania), Emilia Romagna (Italia), Bolzano/Bozen - Tirol del Sur (Italia), Bratislava (Eslovaquia), Smaland, Blekinge y Halland (Suecia); la Federación Regional de Häme (Finlandia), y la Región del norte de Países Bajos.

Duch ha asegurado que las regiones de la UE son "socias implementadoras y, por tanto, deberían de ser socias activas" cuando se toman decisiones a escala europea, y ha apostado por alinear las políticas europeas, nacionales y regionales.

Ha destacado la necesidad de fortalecer la coordinación entre competitividad y cohesión, de garantizar que la innovación sea responsable incluriva y capaz de afrontar los retos sociales, y de reforzar la formación, la atracción y la retención de talento.