Catalunya celebra la Diada tras un año de Illa en la Generalitat y con el independentismo dividido

El acto institucional reivindicará la "pluralidad" de Catalunya y la ANC se manifestará en Barcelona, Girona y Tortosa

Catalunya celebrará este jueves la Diada del 11 de septiembre, la segunda encabezada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y tras poco más de un año al frente del Govern, y con los partidos independentistas sin mayoría en el Parlament y divididos respecto a la estrategia a seguir.

Por vez primera, el Govern de Illa organiza en su totalidad los actos institucionales --a pesar de ser ya presidente, los actos del año pasado los había diseñado principalmente el anterior Govern, de ERC-- y que pretenden mostrar un país "abierto al mundo" y unido en su diversidad y pluralidad.

El independentismo, por su parte, volverá a salir a las calles en la manifestación organizada por la ANC y Òmnium, con el objetivo de "hacer reaccionar al movimiento independentista", y tras unos años en que la participación ha ido bajando.

La Diada se celebra el 11 de septiembre en conmemoración por la caída de Barcelona a manos de las tropas borbónicas en la guerra de sucesión española en 1714, que comportó la abolición de las instituciones catalanas tras la promulgación de los Decretos de Nueva Planta, y fue declarada como Fiesta Nacional por el Parlament en 1980, tras la dictadura franquista.

IZADA DE LA 'SENYERA' Y DISCURSO DE ILLA

Este jueves empezarán los actos relacionados con la Diada de Catalunya, con el acto solemne de izada de la 'senyera' en el Parlament a las 19.30 horas, con la presencia de Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente del Parlament, Josep Rull, que ha impulsado el acto inspirado en la concepción de la Diada que instauró el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall 2004.

La bandera, de seis por nueve metros, se colocará a partir de este miércoles de forma permanente en uno de los laterales de la fachada del Parlament, en el paseo Til·lers del Parc de la Ciutadella, izada en un palo de 25 metros, y estará acompañada de una placa que explica su historia y simbolismo.

Durante el acto habrá actuaciones artísticas y musicales, participarán la Guàrdia d'Honors de los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Barcelona en uniforme de gala, y tras la ceremonia el Parlament recuperará la tradicional recepción institucional a representantes políticos, económicos, culturales y sociales de Catalunya, que no se hacía desde 2008.

Por su parte, a las 21 horas, Illa pronunciará el tradicional mensaje institucional, emitido por 3Cat y los canales de difusión del Govern.

En paralelo, en el Fossar de les Moreres, el memorial a los caídos de 1714 en Barcelona, se harán ofrendas por parte de partidos e instituciones --el año pasado hubo enfrentamientos entre manifestantes antifascistas y representantes de Aliança Catalana-- y llegará la tradicional Marxa de les Torxes.

ACTOS INSTITUCIONALES

Los actos institucionales de la Diada arrancarán a partir de las 9 horas con la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova --último conseller en cap de Barcelona antes de la abolición de las instituciones de la Generalitat en 1714-- en la Ronda de Sant Pere de Barcelona, en la que participará el Govern, la Mesa del Parlament, partidos e instituciones.

A lo largo de la jornada, tanto el Palau de la Generalitat como el Parlament abrirán sus puertas a la ciudadanía.

Cerrará la jornada el acto que organiza el Govern a las 20 horas en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), este año dirigido por Àngel Llàcer, escrito por Jordi Amat y con música de Jofre Bardagí, donde se homenajearán a varias figuras como el escritor Paco Candel, la matemática Maria Assumpció Català y el Congrés de Cultura Catalana de 1975.

El acto pretende "representar la pluralidad y realidad social de Catalunya" desde el teatro, la poesía, la danza, la música y el audiovisual, poniendo el foco en algunas de las efemérides de este 2025, y contará con el grupo musical Els Amics de les Arts, los cantantes Pemi Fortuny, Antonio Orozco y Queralt Lahoz, los Castellers de Vilafranca y los escritores Jordi Amat y Agustí Alcoberro.

MANIFESTACIONES INDEPENDENTISTAS

Por la tarde, a las 17.14 horas, tendrán lugar en Barcelona, Girona y Tortosa (Tarragona) las manifestaciones organizadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República (CdRep), la Associació de Municipis per la Independència (AMI), la Intersindical-CSC, Ciemen y los CDR.

Bajo el lema 'Més motius que mai. Independència' ('Más motivos que nunca. Independencia') llaman a manifestarse contra la desnacionalización de Catalunya, por la defensa del catalán y contra el espolio fiscal que consideran que implica la pertenencia a España, con el objetivo de "hacer reaccionar al movimiento independentista".

En Barcelona, el recorrido de la manifestación se iniciará en Pla de Palau, recorrerá el paseo de Isabel II y paseo de Colom, y terminará en la parte final de la Rambla, en Portal de la Pau, donde terminará con los discursos de los representantes de las entidades, que se emitirán de forma simultánea en Girona y Tortosa.

Las entidades llaman a la manifestación pese a que creen que el independentismo está "tocado, frustrado, dividido y desmotivado" después el 'Procés' y tras la pérdida de participación en las últimas concentraciones: en 2015 --hace una década-- se movilizaron 1.400.000 personas, mientras que el año pasado fueron 70.000, según la Guàrdia Urbana.

Aunque desde la organización rechazan invitar a los partidos políticos y han criticado los postulados que defiende Aliança Catalana, su líder, Sílvia Orriols, anunció que tiene previsto asistir a la manifestación por primera vez desde que es diputada en el Parlament y alcaldesa de Ripoll (Girona).

Por su parte, la izquierda independentista, convocada por la CUP, Alerta Solidària, Arran, Endavant, Coordinadora Obrera Sindical (COS) y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) se manifestarán a las 18.00 horas en Plaça Urquinaona bajo el lema 'El combat és sempre ara' ('El combate es siempre ahora'), y harán durante la jornada actos en Lleida, Girona y Reus (Tarragona).