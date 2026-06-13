Catalunya comparte con una delegación de Estrasburgo sus políticas dirigidas a jóvenes

Imagen de la delegación. - GENERALITAT

BARCELONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de cinco profesionales de la municipalidad de Estrasburgo realizó una visita de tres días a Catalunya, del 2 al 4 de junio, coordinada por la Agencia Catalana de la Juventud (ACJ), para conocer el funcionamiento de las políticas locales dirigidas a los jóvenes en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú y Calella (Barcelona), informa un comunicado del Govern este sábado.

Entre las iniciativas presentadas destacan servicios de salud mental como el chat de apoyo psicológico 24 horas 'Obro Feel' y la atención gratuita de 'EstarB', además de los programas de dinamización en institutos de L'Hospitalet, la red de corresponsales del Garraf y los presupuestos participativos digitales del Maresme.

El director general de la ACJ, Bartolomé Agudo, afirma que el intercambio con municipalidades europeas como Estrasburgo "es fundamental para seguir construyendo políticas de juventud que pongan a los jóvenes en el centro".