Catalunya dejará de tener toque de queda la medianoche del sábado al domingo

El Govern descarta hacer modificaciones normativas urgentes ante el final del estado de alarma

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha anunciado este martes que en la medianoche del sábado al domingo 9 de mayo terminará el toque de queda nocturno y las restricciones de movilidad para entrar y salir de Catalunya, al finalizar el estado de alarma.

Lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha comparecido junto a la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, y que se ha celebrado de manera presencial en el Palau de la Generalitat después de varios meses siendo telemática por las restricciones de la pandemia.

Aragonès ha afirmado que el toque de queda quedará sin efecto a partir del mismo domingo porque ya no lo ven necesario ante la mejora de los datos epidemiológicos y el "buen ritmo" de vacunación, pero ha avisado de que no descartan volver a aplicarlo si la situación sanitaria empeora en el futuro.

"Ahora mismo no lo necesitamos", ha argumentado, y ha defendido que en los últimos días se ha consolidado la tendencia a la baja de la incidencia del Covid-19 en Catalunya.

Con el levantamiento de esta medida, se dará la circunstancia de que el sábado a las 22.00 horas comience el toque de queda porque todavía estará vigente el estado de alarma, pero dos horas después, a partir de las 00.00 de la medianoche, ya no habrá restricciones.

NO GENERAR CONFUSIÓN

El vicepresidente ha explicado que el Govern ha descartado hacer modificaciones legislativas urgentes ante el fin del estado de alarma porque considera que con las herramientas que tienen ya existe la "cobertura jurídica" necesaria para tomar las medidas necesarias en estos momentos para hacer frente a la pandemia.

Ha sostenido que el Ejecutivo catalán había estudiado la posibilidad de hacer modificaciones en la Ley de Salud Pública para aplicar restricciones sin estado de alarma pero finalmente lo ha rechazado para no generar "más confusión" a la ciudadanía.

Considera que, al no necesitar el toque de queda en estos momentos por la mejora de la situación epidemiológica, es mejor esperar a ver cómo se acaba definiendo el marco jurídico en toda España tras el fin del estado de alarma: "Una vez el marco jurídico estatal quede claro, miraremos las fórmulas para tener estas herramientas cuando sea necesaria. Como a día de hoy no las necesitamos, lo haremos cuando sea sólido y no haya ningún tipo de duda para que haya seguridad jurídica".

Además, Aragonès ha llamado a la responsabilidad de la ciudadanía porque la pandemia continúa pese a que no haya toque de queda, y ha apuntado que las restricciones que se mantendrán se aprobarán entre este miércoles y el jueves para tener el tiempo suficiente para que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) las pueda avalar para que sean vigentes a partir del domingo.

MERITXELL BUDÓ

En este sentido, Budó ha recordado que, pese a levantarse el toque de queda y la ampliación del horario de la restauración hasta las 23.00 horas, seguirán estando vigentes otras restricciones, como la limitación de los aforos y de los encuentros sociales a un máximo de seis personas: "Que no tengamos un estado de alarma no significa que la pandemia esté controlada", ha advertido.

Ha remarcado que medidas como el toque de queda no se deben aplicar más allá de los necesario porque limitan derechos fundamentales, y ha criticado que el Gobierno central lo decretó "de forma unilateral y sin consultar al resto de personas que están al frente de la gestión de la pandemia", y que continúa tomando decisiones unilateralmente, según ella.

