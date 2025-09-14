Catalunya desactiva el Inuncat tras las lluvias del fin de semana

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado la alerta del plan Inuncat tras las fuertes lluvias del fin de semana y para este domingo puede haber algunos chubascos de cierta intensidad pero sin llegar al umbral de aviso, informa en un comunicado.

Durante la madrugada del domingo, las tormentas no han tenido ninguna afectación relevante y los caudales se han ido normalizando, de manera que la situación es normal a primera hora de la tarde.

Durante el fin de semana, el teléfono de emergencias '112' ha recibido 945 llamadas, sobre todo por caída de árboles y elementos estructurales, inundaciones y afectaciones al tráfico: el 55,73% de llamadas son del Vallès Occidental, el 12,32% del Barcelonès y el 7,96% del Baix Llobregat, en Barcelona.

La ACA emitió avisos el sábado por los chaparrones caídos especialmente en el Baix Llobregat y el Vallès Occidental, al subir el caudal de ríos y rieras, con especial atención al río Besòs y al Llobregat.

Tras las lluvias, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha desactivado su aviso de intensificación de la vigilancia por previsión meteorológica adversa.

Los Bombers de la Generalitat han atendido 451 avisos desde el viernes por la noche hasta las 14 de este domingo, sobre todo en el Vallès Occidental y el Baix Llobregat (en las últimas horas) y en las comarcas de Girona (al empezar las lluvias).

TORMENTA EN L'AMETLLA DE MAR

Este domingo a primera hora de la mañana, una fuerte tormenta ha afectado sobre todo a l'Ametlla de Mar (Tarragona), en la zona de Sant Jordi d'Alfama

Se han revisado calles, retirado mobiliario urbano de la vía pública y se ha limpiado la calzada.