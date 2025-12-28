Catalunya desactiva el plan Inuncat por el temporal pero no descarta aludes en el Pirineu Oriental

El Río Ter a su paso por Sarrià de Ter (Girona) el sábado
El Río Ter a su paso por Sarrià de Ter (Girona) el sábado - Glòria Sánchez - Europa Press
Publicado: domingo, 28 diciembre 2025 12:35
GIRONA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este domingo sobre mediodía el plan Inuncat a raíz del temporal de los últimos días.

Sin embargo, se mantiene la prealerta por el riesgo de aludes en el Pirineu Oriental, informa vía X.

Ha pedido a la ciudadanía que, si debe estar en zonas de montaña, lleve la equipación adecuada y no haga actividades fuera de las zonas controladas.

