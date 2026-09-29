Catalunya destina 4,1 millones la investigación enológica digital en Falset (Tarragona)

La portavoz del Govern de Catalunya, Silvia Paneque, ofrece una rueda de prensa, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado una inversión de 4,1 millones de euros para financiar el proyecto de Bodega de Investigación Experimental e Inteligente del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalmientarias (Irta) en Falset (Tarragona).

La nueva infraestructura, ubicada en la antigua fábrica textil Falbar, buscará reforzar la competitividad del sector vitivinícola catalán "mediante la digitalización, la sostenibilidad y la investigación aplicada", informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

Tendrá una superficie de más de 1.000 metros cuadrados y contará, según está previsto, con una sala de elaboración experimental, laboratorios químicos y micriobiológicos y espacios de crianza, así como sistemas avanzados de monitorización y análisis de datos.

El centro estará abierto también a la colaboración con bodegas, empresas y centros de investigación, y actuará "como plataforma de demostración y transferencia tecnológica".

NUEVO IRB CATSUD

En el mismo Consell Executiu, el Govern ha aprobado la inversión de 2,5 millones de euros para mejorar las infraestructuras del Instituto de Investigación Biomédica Catalunya Sud (IRB CatSud) en el Hospital Joan XXIII de Tarragona, anunciada este lunes.

Las actuaciones previstas incluyen la ampliación del edificio modular existentes, añadiendo una nueva planta y aumentando la superficie total construida hasta los cerca de 2.000 metros cuadrados.

PROYECTOS SINGULARES

La Generalitat ha aprobado también la relación de proyectos singulares en el ámbito de la investigación científica y técnica correspondientes al año 2026, financiados con fondos transferidos por el Estado.

La nueva inversión, de 150 millones de euros en total, permitirá dar continuidad y consolidar proyectos "estratégicos" impulsados por el Govern durante los últimos 2 años, y avanzar en nuevas actuaciones para reforzar el sistema catalán de investigación y conocimiento.