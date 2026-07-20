Catalunya destina 500.000 euros a ayudas para maquinaria que reduzca el uso de herbicidas

Maquinaria de agricultura - CONSELLERIA DE AGRICULTURA

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha abierto dos convocatorias de ayudas con cerca de 500.000 euros para la compra de maquinaria que permita reducir el uso de herbicidas y otros productos fitosanitarios, informa este lunes en un comunicado.

Las subvenciones se dividen en dos líneas: una de 299.951,90 euros para cooperativas, agrupaciones de agricultores y titulares de explotaciones agrícolas, que cubrirá hasta el 50% de la inversión con un máximo de 50.000 euros, y otra de 200.000 euros para cooperativas sin producción propia y empresas de servicios agromecánicos.

Las ayudas permitirán adquirir maquinaria nueva inscrita en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (Roma), como equipos de desherbado mecánico, sistemas de control térmico de malas hierbas, robots agrícolas, pulverizadores inteligentes de aplicación de precisión y otras tecnologías.

Las solicitudes deben presentarse telemáticamente en 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), mientras que la maquinaria se podrá comprar hasta el 16 de octubre de 2026, y la justificación de la ayuda acabará el 6 de noviembre.

La Conselleria ha explicado que la medida busca favorecer una agricultura más eficiente, sostenible y alineada con los objetivos europeos de reducción de productos fitosanitarios, además de disminuir riesgos ambientales como la contaminación de suelos y aguas.