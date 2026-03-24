Catalunya destinará 216 millones a ayudas a empresas y 154 a acelerar las renovables por la guerra

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu de este martes ha aprobado el primer paquete de ayudas del Govern ante los posibles efectos económicos de la guerra en Oriente Medio por valor de 400 millones de euros, 216 de los cuales serán ayudas y financiación a empresas, 154 para financiar proyectos de energías renovables, y 30 millones de ayudas a familias.

"Este es un paquete inicial, sin embargo, seguiremos con preocupación la evolución de la situación y se adaptaría en el caso de que hubiera elementos que lo recomendaran", ha valorado la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

La portavoz ha agradecido a los grupos parlamentarios, que se han reunido en dos ocasiones con el Govern para compartir las medidas, y a los agentes sociales sus aportaciones, "la mayoría de las cuales" se han podido incorporar en este primer paquete.

MEDIDAS PARA LAS EMPRESAS

Los 216 millones de euros para proteger al tejido económico se desplegarán en 3 sentidos: financiación, ayudas directas y modificaciones fiscales.

Se abrirá una nueva línea de financiación conjunta entre el Institut Català de Finances (ICF) y Acció bajo el nombre 'Lidera internacionalització' de ayudas bonificadas para proyectos de internacionalización e inversiones; se crearán los préstamos 'Línia Emergències-Orient Mitjà' en condiciones preferentes para autónomos y empresas, y se abrirá una nueva convocatoria de la línea de financiación del ICF-Agroliquiditat.

Las ayudas directas --condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo--, incluyen la ampliación de las ayudas a la internacionalización y creación de filiales en el extranjero y de las ayudas a la descarbonización, y nuevas ayudas a empresas exportadoras con mercancías en tránsito en el momento del estallido del conflicto para cubrir los incrementos de los costes logísticos o las posibles pérdidas de la mercancía.

También habrá ayudas a pequeños transportistas, autónomos y explotaciones agrarias pequeñas y medianas afectados por el incremento del precio de los carburantes, y medidas contra el incremento del precio de los fertilizantes, entre otras ayudas.

En el ámbito impositivo, se impulsará la exención del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a aquellos vehículos de transporte de mercancías de hasta 3,5 toneladas como furgonetas o camiones ligeros; y habrá una exención temporal de 9 meses del pago de las tasas sobre las titulaciones de pesca.

ENERGÍAS RENOVABLES

El plan incluye 154 millones de euros para distintas medidas que buscan acelerar la transición energética.

Habrá una nueva línea de crédito del ICF para proyectos de energía renovable, se incrementarán los recursos de la empresa pública l'Energètica para parques fotovoltaicos y programas con los ayuntamientos, se simplificarán los procedimientos para tener licencias de autoconsumo, y se hará seguimiento de cómo evolucionan los precios de los combustibles para posibles revisiones.

APOYO A LAS FAMILIAS

Los 30 millones de medidas de protección a familias y trabajadores se destinarán a una línea de ayudas ante "situaciones de vulnerabilidad vinculadas a las consecuencias económicas de la guerra", y se reforzarán las ayudas de urgencia social para gastos esenciales de alimentación y suministros básicos, en colaboración con los ayuntamientos.

También se potenciará la red de transporte público por carretera ante el previsible aumento de la demanda por el aumento del precio de los combustibles, y se revisarán los precios del transporte escolar.