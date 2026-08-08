Catalunya documenta 1.024 fosas de la Guerra Civil y suma más de 8.400 desaparecidos en el registro

Arqueólogos trabajando en una fosa de la Bisbal de Montsant (Tarragona). - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mapa de fosas de la Guerra Civil en Catalunya ha registrado 1.024 localizaciones vinculadas a unas 14.450 personas, según el balance del primer semestre de 2026 de la Dirección General de Memoria Democrática de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat.

El censo de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo cuenta actualmente con 8.408 inscripciones a partir de información de los familiares para determinar las circunstancias de los fallecimientos, informa el Departament en un comunicado este sábado.

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler ha explicado que se hace "por las víctimas y sus familias, pero también para transmitir a las futuras generaciones el compromiso irrenunciable con el 'nunca más".

Por otra parte, el director general de Memoria Democrática, F. Xavier Menéndez, ha subrayado que cada fosa que se abre "acerca a restituir la identidad de las víctimas ya dar respuesta a familias que, en muchos casos, llevan décadas conviviendo con la incertidumbre".

Desde su puesta en marcha en 2016, el programa de identificación genética acumula 4.714 perfiles de familiares desde 2016 y 2.220 muestras de restos correspondientes a 916 personas exhumadas.

Desde 1999, se han realizado intervenciones en 205 fosas que han permitido recuperar los restos de 1.116 individuos, además de efectuar 211 recogidas de restos en superficie.